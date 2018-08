Homem detido na Madalena com 24 plantas de Liamba

A Divisão Policial da Horta, através de elementos da Esquadra da Madalena do Pico apreendeu 24 plantas de Liamba.

De acordo com comunicado, a Divisão Policial da Horta, através da Brigadas de Investigação Criminal e da BIFP - Esquadra da PSP da Madalena do Pico, procedeu-se à detenção, em flagrante delito, de um homem de 46 anos, pela prática de um crime de produção e tráfico de produto estupefaciente denominado Liamba, tendo apreendido 24 plantas com o peso de 78 810,00 gr.







O detido está sujeito a Termo de Identidade e Residência e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de São Roque do Pico.