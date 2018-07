"Histórias de vidas interrompidas pela deportação para os Açores" é a manchete da edição deste domingo do Açoriano Oriental.

Nesta edição o destaque fotográfico é para o Red Bull Cliff Diving que regressa ao ilhéu em 2019. Ainda no desporto "Santa Clara empata a duas bolas em casa do Sporting da Covilhã".



A escolha de António Teixeira para presidente da SATA, o jovem encontrado morto na praia da Amora e a falta de chuva que põe São Miguel em estado de seca severa são as outras chamadas da Primeira Página.