Hierro deixa federação espanhola

Fernando Hierro e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciaram este domingo o fim do vínculo do ex-futebolista, que orientou a seleção durante o Mundial2018, depois de ter sido diretor desportivo do organismo.

"Depois de muitos quilómetros a caminhar juntos, a RFEF e Fernando Hierro põe fim à sua ligação, uma vez terminada a participação de Espanha no Mundial”, lê-se no comunicado do organismo que rege o futebol espanhol.

Hierro, de 50 anos, assumiu o cargo de selecionador, sucedendo a Julen Lopetegui, depois de o antigo treinador do FC Porto ter sido anunciado como técnico do Real Madrid, a dois dias da estreia de ‘la roja’ no Mundial, frente à seleção portuguesa.

Na mensagem da RFEF, que termina com um agradecimento ao antigo jogador, Hierro “rejeitou regressar ao seu anterior cargo de diretor desportivo, para procurar novos horizontes e encontrar novos desafios profissionais”.

O antigo defesa central foi dirigente da RFEF entre 2007 e 2011, quando a Espanha conquistou o Euro2008, sob o comando de Luis Aragonés, e o Mundial2010, com Vicente del Bosque, e desde novembro de 2017.

“A RFEF quer agradecer a Fernando Hierro o seu compromisso e sentido de responsabilidade ao assumir a equipa nacional em situações extraordinárias, assim como no desempenho de todas as funções naquela que será sempre a sua casa”, prossegue o organismo.

Como jogador, Hierro marcou 29 golos nas 89 vezes que vestiu a camisola da seleção espanhola, tendo defendido a equipa nacional em quatro Mundiais (1990, 1994, 1998 e 2002) e em dois Europeus (1996 e 2000).

A seleção espanhola foi eliminada nos oitavos de final do Mundial2018, pela anfitriã Rússia, no desempate através de grandes penalidades (4-3), depois do empate 1-1 no prolongamento e no tempo regulamentar, depois de ter vencido o Grupo B da prova, com os mesmos cinco pontos de Portugal, segundo colocado no agrupamento.