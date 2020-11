Hervé Poncharal lamenta “última corrida” com Miguel Oliveira

Em declarações divulgadas pela Tech3, o francês Hervé Poncharal afirmou que é "com profunda tristeza" que enfrenta "a última corrida com o Miguel", que na próxima temporada será incorporado na estrutura oficial da KTM.

"Tem estado connosco nos últimos dois anos e desempenhou um papel vital na nossa equipa. Tem sido um jogador de equipa, um grande piloto, mas também uma pessoa muito agradável, com um grande sentido de humor, sempre com a atitude certa e com um sorriso na cara", sublinhou Poncharal, considerando que "ter a última corrida da época na casa dele será muito especial".

O patrão da Tech3 lembra que o piloto português "é uma grande estrela em Portugal", pelo que "toda a gente está à espera dele".

"Teve uma época fantástica até agora. Sabemos que será o centro das atenções. Tem muitas expectativas e espero que possamos dar-lhe o conjunto que precisa para atingir o desempenho que ambiciona. Honestamente, mal posso esperar por chegar, pois é um dos melhores locais do mundo, pelo que ouvimos dizer", acrescentou o chefe da equipa Tech3.

O Grande Prémio de Portugal é a 14.ª e última corrida do Mundial de velocidade de motociclismo. Disputa-se entre sexta-feira e domingo no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.