Herrera diz que FC Porto não vive do passado

O médio Héctor Herrera mostrou-se confiante em terminar de forma feliz a final da Taça de Portugal de futebol, sábado, diante do Sporting, e frisou que os grandes clubes como o FC Porto não vivem do passado.

O mexicano também falou, em conferência de imprensa, do campeonato nacional perdido para o campeão Benfica, porém revelou o momento de “união e ambição” que vive o plantel para tentar derrotar os ‘leões’ no Estádio Nacional.

“Foi um golpe difícil perder o campeonato, pois estávamos muito confiantes. Acho que as grandes equipas vencedoras são feitas disto e amanhã [sábado] temos uma oportunidade única de conquistar uma Taça. As equipas grandes não vivem do passado, mas sim do presente, e amanhã [sábado] é o nosso presente”, manifestou.

Ainda sobre o desafio entre as duas equipas no fecho da I Liga, em que os ‘dragões’ venceram por 2-1, o médio referiu que “vai ser um jogo totalmente diferente”, esperando que “tudo corra bem” para os vice-campeões nacionais.

Indiscutível para o técnico Sérgio Conceição no meio-campo ‘azul e branco’, Herrera gostaria de ajudar a equipa com golos, tal como aconteceu no desafio com o Sporting para o campeonato, as sublinha que o mais importante é que seja um dia feliz para a “família portista”.

“Toda a semana sonhei com momentos únicos e importantes, individuais e coletivos, mas o mais importante é terminarmos o jogo como vencedores, independentemente se marque um golo ou não. Se ganharmos, e eu contribuir, perfeito. Queremos que amanhã [sábado] seja um dia feliz para a família portista”, finalizou.

No sábado, Sporting e FC Porto defrontam-se no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 17:15, na final da edição 2018/19 da Taça de Portugal.