Helicóptero resgatou turista que desceu à Lagoa do Fogo fora do trilho

Um helicóptero da Força Aérea resgatou na passada quinta-feira um turista que tentou descer à Lagoa do Fogo a partir das antenas no Pico da Barrosa, sem que haja qualquer trilho nessa zona.

Segundo informações recolhidas pelo Açoriano Oriental junto do 2º comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca, José Roberto Ventura, o turista era um norte-americano de 22 anos, que tentou descer à Lagoa do Fogo mais um grupo de amigos ao início da tarde.



A dada altura do trajeto e devido à sua perigosidade, o grupo quis voltar para trás e apenas o jovem de 22 anos insistiu em chegar até à margem da lagoa, acabando por cair, ficando com ferimentos numa perna e no tornozelo, que o impediam de voltar para trás a pé.