Harmonie La Renaissance atua na Lagoa

A Orquestra parisiense, está em visita à ilha de São Miguel, para um intercambio sociocultural com a Sociedade Harmónica Furnense e conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa, refere comunciado.

A Praça de Nossa Senhora do Rosário, na Lagoa, acolhe na noite desta sexta-feira, pelas 21 horas, o concerto da Orquestra de Paris, Harmonie La Renaissance.

