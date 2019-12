Hamilton vence derradeira corrida da temporada de F1 e bate recorde de pontos

Na prova, disputada no circuito de Yas Marina, Hamilton terminou com 16,772 segundos de vantagem sobre o holandês Max Verstappen (Red Bull), que foi segundo classificado, e 43,435 segundos sobre o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o terceiro.

Com estes resultados, Lewis Hamilton, que já tinha garantido o título de pilotos, chegou aos 413 pontos no campeonato graças à melhor volta realizada na corrida, enquanto Max Verstappen assegurou o terceiro lugar no Mundial, à frente de Leclerc, e atrás do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes).