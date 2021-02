Hamilton, Nadal e Duplantis entre os nomeados aos prémios Laureus

premium

O Governo Regional decidiu solicitar às companhias aéreas as listas dos passageiros que não chegaram a embarcar, para cruzá-las com as listas de quem fez o teste à Covid-19 nos laboratórios convencionados com a Região e obteve teste negativo, para perceber se há abusos na utilização deste benefício, e cobrar os testes a quem os fez indevidamente.