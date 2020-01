"Há cinco câmaras interessadas na 'final four' da Taça da Liga"

"O património que levámos destes três anos em Braga é o de uma nova competição, muitíssimo apetecível. Temos, neste momento, cinco câmaras [municipais] interessadas, com uma grande vontade em ter esta ‘final four'", revelou, durante a cerimónia de apresentação da ‘final four’ da edição 2019/20, de 21 a 25 de janeiro, em Braga, anunciando para breve uma decisão.

Deixando uma palavra de agradecimento à autarquia bracarense "por ter sido a primeira a acreditar que este era o modelo de competição que iria ter sucesso", Pedro Proença notou que, em 2015, quando chegou à Liga, "nem data da final" da Taça da Liga havia, e "hoje, a prova tem uma roupagem distinta e muito interesse dos municípios".

Pedro Proença destacou que a audiência média da final entre Sporting e FC Porto da época passada atingiu os 2,1 milhões de espetadores e um share de 47 por cento, tendo sido o jogo mais visto entre clubes e o 10.º mais visto em Portugal.

Sobre o futuro da competição, o líder da Liga frisou que seria positivo que o seu vencedor se apurasse para uma prova da UEFA.

"Os modelos competitivos da UEFA e da FIFA estão em mutação e estão a ser rediscutidos os novos ciclos. Seria muito bom para esta competição que o vencedor tivesse acesso a uma prova internacional, mas obviamente que teríamos de enquadrar isso naquele que será o novo ciclo das competições internacionais para perceber se há espaço para isso acontecer”, explicou.

Em relação à segurança da ‘final four', o dirigente notou que, nas passadas edições, não houve problemas e que, este ano, "tudo está preparado para que não existam incidentes".

O presidente da câmara de Braga, Ricardo Rio, disse que "as expectativas com a realização da prova [na cidade] foram largamente superadas", considera que "Braga ganhou muito com a ‘final four'” e espera “que volte, daqui a três ou mais anos".

Pelo terceiro ano consecutivo, e último, a prova terá lugar em Braga. A 21 de janeiro, o anfitrião Sporting de Braga recebe o Sporting e, no dia seguinte, defrontam-se FC Porto e Vitória de Guimarães, estando a final marcada para 25 de janeiro.

Vitória de Setúbal, Benfica (por sete vezes), Sporting de Braga, Moreirense e Sporting (duas) foram os vencedores das anteriores 12 edições.