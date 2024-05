Há 50 anos bancários mobilizaram-se para impedir fuga de capitais dos bancos

No dia 25 de abril de 1974 os bancos já não abriram e continuariam encerrados até 29. Era na Baixa de Lisboa, sobretudo na Rua do Ouro, que se concentrava a banca.

Anselmo Dias, então presidente do Sindicato dos Bancários de Lisboa (que representava os bancários do sul do país e ilhas, cerca de dois terços dos trabalhadores da banca privada), foi acordado ainda de madrugada por um camarada que lhe contou que estava uma revolução na rua. A morar em Almada, apanhou o primeiro barco de Cacilhas para Lisboa e dirigiu-se de imediato ao Banco de Portugal, onde estranhou não ver tropas.

"Fiquei surpreendido porque tinha na cabeça uma imagem da 1.ª República de um carbonário com espingarda frente do Banco de Portugal e desta vez nada", recorda à Lusa aos 84 anos. Os bancos não abriram nesse dia nem nos seguintes.

Em 26 de abril, membros do Movimento das Forças Armadas (MFA), o general Silvério Marques e o coronel Vasco Gonçalves, reuniram-se com dirigentes do sindicato. Aí, o sindicato defendeu que enquanto os bancos estivessem fechados ninguém podia entrar, nem banqueiros nem administradores, por desconfiarem de que podiam aproveitar o momento para desviar fundos.

"A primeira preocupação eram os ‘telexes’ porque através dessa via podiam fazer transações, desvio de fundos. A segunda era o controlo das caixas fortes, dos títulos, da moeda estrangeira e da moeda em caixa. A terceira era o controlo dos cofres de aluguer, onde as grandes fortunas tinham joias e barras de ouro", explica à Lusa.

Após uma suspensão da reunião, apenas voltou à mesa Vasco Gonçalves que concordou com os sindicalistas sobre a necessidade de evitar a fuga de capitais.

Os bancos só voltaram a abrir na tarde de 29 de abril, no mesmo dia em que os banqueiros (entre os quais Champalimaud, Mello, Espírito Santo) se reuniram com António de Spínola, presidente da Junta de Salvação Nacional.

Com uma forte organização e uma rede de 1.100 delegados sindicais, na manhã de 29 de abril foram montados piquetes frente às sedes e agências para garantir que ninguém entrava. Só após as 14:00 os bancos abriram e apenas para operações destinadas a pagamento de salários.

No segundo comunicado após o 25 de Abril, o Sindicato dos Bancários diz que todos têm agora “tarefas importantes com vista à construção de um Portugal livre e democrático” e aos bancários cabe, “entre outras tarefas, controlar rigorosamente as operações bancárias, avisando os delegados sindicais ou diretamente o sindicato nos casos em que não seja respeitado o comunicado sobre esta matéria emanado do Movimento das Forças Armadas”.

Para o historiador José Mattoso, a movimentação dos trabalhadores “caracteriza de sobremaneira o período inicial da revolução”, com novas formas de organização nas empresas, fim da proibição da greve e liberdade de associação, e considera que “os trabalhadores bancários foram dos mais ativos”. Viriam a ser decisivos na nacionalização da banca, ocorrida em março de 1975.

Anselmo Dias, que após o 25 de Abril adere ao PCP, considera que os bancários foram logo muito ativos após a Revolução, pois já antes eram um grupo reivindicativo, com consciência social e política, e organizado. Uma assembleia-geral do Sindicato dos Bancários de Lisboa em 11 de maio, relatada pelo Diário Popular, juntou mais de 5.000 associados e, entre outras decisões, exigiu a admissão imediata de bancários despedidos por motivos políticos e sindicais.

"A luta reivindicativa começada em maio de 1972 arrastou-se até junho 1973 [por um novo contrato coletivo de trabalho] e isto foi importante, porque as lutas foram não só de natureza contratual, laboral, mas aproveitámos para fazer colóquios sobre inflação, sobre leis, o Zeca Afonso foi cantar ao sindicato. Foi a soma de tudo isto que criou grande consciência de classe e grande repulsa em relação ao patronato e acabou por ser bom porque foi uma forma de ter a chama sempre acesa", recorda.