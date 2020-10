Há 107 lares de idosos com surtos ativos

Na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus em Portugal, Marta Temido avançou que estes 107 surtos ativos nas residências para idosos estavam divididos entre 29 na região Norte, 17 no Centro, 49 em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Alentejo e quatro no Algarve.

“É evidentemente um dos aspetos da evolução da pandemia que mais preocupação tem suscitado desde o início e para o qual olhamos com natural preocupação e humildade no sentido de melhorar práticas porque temos a perceção clara que estes são os mais vulneráveis e expostos e aqueles entre os quais a letalidade é mais elevada”, salientou.

A ministra destacou ainda que muitas destas estruturas têm registado “uma evolução muito positiva” no controlo da infeção.

Portugal contabiliza hoje mais 31 mortos relacionados com a covid-19 e 2.899 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim hoje divulgado, desde o início da pandemia de covid-19 Portugal já contabilizou 112.440 casos confirmados e 2.276 óbitos.