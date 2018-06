Guterres pede “unidade e solidariedade” para garantir proteção de refugiados

As mais lidas

O Dia Mundial do Refugiado é assinalado este ano num momento em que a comunidade internacional, sob os auspícios das Nações Unidas, está em negociações para tentar formalizar, até finais de 2018, um pacto global para os refugiados e para uma migração segura, regular e ordenada.

Segundo os números avançados pelo ACNUR na terça-feira, a cada dois segundos no mundo uma pessoa é forçada a deslocar-se por causa de guerras e conflitos, outras formas de violência e perseguições.

Num mundo com mais de 68 milhões de deslocados e refugiados, segundo os dados mais recentes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), são necessárias “unidade e solidariedade”, frisou o representante na mesma mensagem.

"Preocupa-me profundamente que existam cada vez mais refugiados desprovidos da proteção necessária e a que têm direito”, afirmou António Guterres, numa mensagem divulgada por ocasião do Dia Mundial do Refugiado, data hoje assinalada.

O secretário-geral da ONU pediu hoje aos países de todo o mundo “unidade e solidariedade” para lidar com a questão dos refugiados, lembrando ainda a importância de “restabelecer a integridade do regime internacional de proteção” destas pessoas.

