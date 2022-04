Guterres pede em Moscovo um cessar-fogo o mais rapidamente possível

“O que mais queremos é encontrar os meios para criar as condições para um diálogo efetivo, para criar condições para um cessar-fogo o mais rapidamente possível”, afirmou Guterres antes de conversar com o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, após o que tem marcado um encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin, no contexto da ofensiva russa em curso na Ucrânia.

Após a visita a Moscovo, Guterres irá ser recebido na quinta-feira, em Kiev, pelo chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky.