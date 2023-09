Guterres e PM chinês discutiram ação climática e paz e segurança regionais

No encontro, que ocorreu na capital da Indonésia à margem da cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), foi também abordada a necessidade de "reformas institucionais", disse o gabinete de Guterres em comunicado.

"O secretário-geral agradeceu ao primeiro-ministro Li pela contribuição constante da China às Nações Unidas (ONU) e às suas atividades. O secretário-geral e o primeiro-ministro discutiram questões regionais de paz e segurança. Discutiram também a necessidade de uma ação climática urgente e de reformas institucionais, inclusive no âmbito da arquitetura financeira internacional", diz a nota.

Guterres aproveitou o encontro para manifestar "disponibilidade para reforçar a cooperação com a China em todos os pilares da atividade das Nações Unidas".

O encontro de Li Qiang com Guterres ocorre poucos dias antes do primeiro-ministro chinês representar Pequim na Cimeira do G20, na ausência do Presidente chinês, Xi Jinping.

As autoridades chinesas não explicaram por que razão Xi não participará na cimeira de 09 e 10 de setembro, na Índia, tendo-se limitado a confirmar que o primeiro-ministro, Li Qiang, se juntará aos dirigentes do G20, cujos países representam cerca de 85% da economia mundial e das emissões de gases com efeito de estufa.

Guterres também estará presente da cimeira do G20, onde pedirá às maiores economias do mundo para que acelerem a redução das emissões poluentes e apoiem os países que sofrem as consequências de décadas de aquecimento global causado pelos combustíveis fósseis.