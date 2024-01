Guterres apela a evitar de "escalada" após ataques contra Huthis no Iémen

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou hoje a “todas as partes” para que evitem a escalada do conflito na região do Mar Vermelho, após os ataques dos EUA e do Reino Unido contra os Huthis no Iémen.