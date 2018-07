Gui Menezes anuncia verba de 630 mil euros para apoiar funcionamento dos Centros de Ciência dos Açores

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, anunciou na Horta, o reforço dos protocolos de apoio à gestão e ao desenvolvimento dos seis Centros de Ciência dos Açores, que terão uma verba de 630 mil euros, o que corresponde a um aumento de cerca de 13% relativamente ao montante disponível no ano passado.



Gui Menezes, citado em nota, afirmou que se pretende que o aumento de investimento, na ordem dos 72 mil euros, “contribua um pouco mais para o desenvolvimento de novas linhas de atuação” destes espaços, “designadamente das práticas que remetem para a Ciência Cidadã e para as redes sociais colaborativas de ciência e de divulgação científica na Região”.



O Secretário Regional, que falava na abertura da reunião da Rede dos Centros de Ciência dos Açores (RECCA), frisou ainda que o Executivo pretende “levar cada vez mais a ciência às pessoas”, através de um conjunto de atividades que permitam explorar, “de uma forma interativa e interessante”, as áreas do conhecimento a que estes centros se dedicam, nomeadamente o Mar, a Astronomia, a Física, a Vulcanologia, a Mineralogia, a Sismologia, a Biodiversidade, o Ambiente, a Microbiologia, as Tecnologias Informáticas e a Robótica.



Neste sentido, destacou os mais de 96 mil visitantes registados nos seis Centros de Ciência em 2017, ou seja, “mais cerca de 11 mil visitantes do que em 2016”, adiantando que, apenas no primeiro semestre deste ano, estes espaços já foram visitados por cerca de 43.300 pessoas.





“Estes números justificam a criação de políticas públicas que reforcem a ligação entre a ciência e a sociedade”, afirmou o Secretário Regional, recordando que, nesta linha, foi criado este ano o Plano de Ação para a Cultura Científica e Tecnológica dos Açores (PACCTO Açores), que abrange cinco programas, num investimento global superior a 2,2 milhões de euros até 2020.

‘Ciência e Sociedade’, ‘Ciência na Escola’, ‘Investigadores e Comunicação Pública de Ciência’, ‘Ciência Cidadã’ e ‘Ciência e os Media’ integram o PACCTO Açores, que foi apresentado em maio.



No âmbito destes programas, Gui Menezes apontou medidas como o reforço da Rede de Centros de Ciência dos Açores, a criação do prémio 'Ciência na Comunidade' no próximo ano ou o Encontro Regional de Ciência e Tecnologia/Feira de Ciência, projetado para 2020.



O Secretário Regional destacou ainda o projeto MACARONIGHT, financiado pela Comissão Europeia, através do programa Horizonte 2020, que conta com a participação de vários parceiros dos Açores, Madeira e Canárias.