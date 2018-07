O Santa Clara, promovido I Liga de futebol, anunciou hoje a chegada do guarda-redes brasileiro João Lopes, por empréstimo da Portuguesa.

O guarda-redes, de 22 anos, já foi chamado à seleção olímpica brasileira, passou pelo Flamengo e assinou um contrato válido por um ano com a formação açoriana, que fica com opção de compra no final da época.