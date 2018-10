Guarda costeira espanhola resgata 347 imigrantes

De acordo com a agência Efe, as intervenções tiveram lugar em Alicante, Granada, Múrcia, Ilhas Baleares e Ilhas Canárias.

Na província de Alicante, foram resgatados dois barcos com 23 imigrantes a bordo, incluindo quatro crianças, de acordo com as autoridades. Outras três crianças foram restadas nas Ilhas Baleares, entre Ibiza e Formentera.

Em Granada, as autoridades resgataram 67 imigrantes, incluindo 60 de origem subsaariana.

Nas Ilhas Canárias, onde as forças de segurança prenderam 35 imigrantes, incluindo dezesseis menores, o Governo exigiu o controlo efetivo do Estado sobre as fronteiras do arquipélago e maior velocidade nos testes para determinar a idade dos imigrantes que chegam às ilhas.