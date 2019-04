Grupos ocidental e central dos Açores sob aviso amarelo nos próximos dois dias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para as ilhas dos grupos ocidental e central do arquipélago dos Açores, para segunda-feira e terça-feira, devido à ocorrência de precipitação e vento.

Segundo um comunicado da Proteção Civil, o aviso referente a precipitação para o grupo ocidental está vigente entre as 03:00 e as 15:00 de segunda-feira, sendo que a previsão aponta para que o período crítico de vento se faça sentir entre as 15:00 de segunda-feira e as 09:00 de terça-feira.

No grupo central, o período de maior precipitação deverá ocorrer entre as 09:00 e as 20:00 de segunda-feira e o período de mais vento está previsto para entre as 12:00 de segunda-feira e as 00:00 de terça-feira.

Os avisos amarelos são emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) quando as condições meteorológicas representem uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

O nível amarelo é o segundo, numa escala com quatro níveis, que varia entre verde, amarelo, laranja e vermelho, sendo o último o mais grave.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda à população que tome as devidas precauções.