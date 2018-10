Grupo SATA prevê prejuízos similares ou superiores este ano

Tema de destaque da edição desta quarta-feira é para a audição do presidente do Grupo SATA no parlamento, onde este admitiu que este ano os prejuízos não serão reduzidos

Na capa, destaque ainda para a segunda fase da obra de requalificação do litoral da cidade da Ribeira Grande que fica concluída até ao fim do ano, bem como para a intenção do Movimento de Romeiros de formalizar a candidatura das romarias a Património Imaterial da Unesco, e ainda para a subida de salários no Santa Clara que está a gerar polémica.

A entrevista do líder do PSD/Açores também tem chamada na primeira página, onde se noticia ainda o roubo violento a um idoso e a petição que pretende a proibição dos plásticos descartáveis.