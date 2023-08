Grupo SATA celebra hoje o seu 82.º aniversário

O Grupo SATA celebra hoje 82 anos de fundação, uma data que será assinalada pelas companhias aéreas SATA Air Açores e pela Azores Airlines com ações de cortesia a bordo das ligações operadas durante o dia, tendo ainda lançado uma campanha especial online que promete descontos significativos para quem procura viajar nos próximos meses.

“Unir as nove ilhas do Arquipélago entre si e este com o resto do mundo, foi o sonho que originou o projeto. Mais de oito décadas depois, a longevidade das companhias aéreas SATA faz prova da missão que continua a ser cumprida. Com mais de duzentos voos domésticos e internacionais, por semana, com origem e destino ao Arquipélago, a que se juntam mais de quinhentos voos inter-ilhas dos Açores, por semana, as companhias aéreas SATA Air Açores e Azores Airlines materializaram o sonho que originou a sua fundação”, pode ler-se numa nota de imprensa difundida pela transportadora aérea açoriana.

Compõem o grupo - além de uma entidade gestora dos aeródromos dos Açores - as companhias SATA Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas do arquipélago, e a Azores Airlines, que liga a Região ao exterior. Neste caso, a mais de 17 destinos nacionais e internacionais como Boston, Nova Iorque, Toronto, Montreal, Paris, Barcelona, Bilbau, Praia, Funchal, Lisboa e Porto, sendo esses alguns dos destinos mais visitados pela companhia aérea açoriana.

Em relação à próxima época de inverno, a Azores Airlines anunciou recentemente um reforço de ligações à cidade do Porto, com a oferta de três novas rotas entre o Porto e a América do Norte (Boston, Toronto e Nova Iorque-JFK), assim como o aumento de frequências semanais entre os Açores e o Porto.



Recorde-se que o grupo de empresas SATA surge na sequência da fundação, em 1941, da “Sociedade de Estudos Aéreos Açorianos”.