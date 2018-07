Grupo Parlamentar do PS/Açores reúnem em Jornadas no Corvo

Segundo adianta, André Bradford, presidente do Grupo Parlamentar, "a semelhança do que temos feito nas outras ilhas, queremos reunir com os parceiros locais, ouvir entidades e escutar o que a população tem para nos dizer sobre a ilha do Corvo”.



“O ciclo de crescimento económico que se vive na Região, também, se faz sentir no Corvo, onde os indicadores são positivos”, acrescentou.



“O investimento público que tem sido feito no Corvo permitiu, por exemplo, que o PIB da ilha seja o mais elevado e que haja setores em crescimento, como é o caso do Turismo, onde também deve ser destacado o contributo dos privados que empreenderam alguns projetos”, realçou ainda André Bradford. Ainda recentemente foi divulgado o crescimento de 93% nas dormidas no Corvo, entre 2014 e 2017 assim com um acréscimo da capacidade e nos agentes de animação turística.



Os deputados do PS/Açores à Assembleia Legislativa dos Açores vão reunir com os responsáveis de diversas entidades locais e visitar intervenções em curso, como é o caso dos investimentos no Porto da Casa, e reunir com parceiros locais, como a Associação Agrícola e o Clube Desportivo Escolar do Corvo, entre outras iniciativas.