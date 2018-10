Grupo Parlamentar do PS/Açores reúne em jornadas dedicadas ao Plano e Orçamento de 2019

A sessão de abertura conta com a presença do presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro e está agendada para as 14h30 de dia 23 de outubro (terça-feira).







Citado em comunicado, André Bradford, líder do Grupo Parlamentar do PS, refere já ser “possível afirmar que o Plano e Orçamento dos Açores para o ano de 2019 vai permitir reforçar o rendimento das famílias, a capacidade de respostas em diferentes áreas, como é o caso do setor da saúde e vai permitir reforçar o investimento público em campos estratégicos para a nossa região”, acrescentando que as propostas apresentadas no Plano para o próximo ano “traduzem o percurso de crescimento e de coesão que tem vindo a ser implementado pelo Governo dos Açores”.





André Bradford considera que “o Plano de Investimentos agora em análise traduz o ciclo de desenvolvimento e de crescimento que vivemos nos Açores”, cujos resultados positivos são frequentemente validados pelas mais diversas entidades e realça o investimento público previsto para 2019, “mais 763 Milhões de Euros, dos quais mais de 510 Milhões são da responsabilidade direta do Governo dos Açores”.





O encerramento das jornadas está previsto para as 11h30 do dia 25 de outubro (quinta-feira).