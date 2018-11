Grupo Ocidental vai estar sob aviso vermelho a partir da próxima madrugada

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as ilhas do grupo Ocidental vão estar sob aviso vermelho, a partir da próxima madrugada, devido à previsão de agitação marítima, com ondas que poderão chegar aos 11 metros, devido à passagem da depressão Carlos.

Desta forma, o aviso vermelho para agitação marítima no grupo Ocidental, vigora entre as 6h da manhã de amanhã (sexta-feira) e as 00 horas de sábado. O aviso laranja para a este grupo e para a previsão de vento e agitação marítima, vigora entre 18 horas de hoje e as 12 horas de sábado.





Para as ilhas do grupo Central, o aviso laranja referente a vento e agitação marítima, está em curso entre as 21 horas de hoje (quinta-feira) e as 06 horas da manhã de sexta-feira. Já o aviso amarelo emitido para as ilhas do grupo Central estará em vigor entre as 18 horas desta quinta-feira e as 00 horas do dia 18, domingo.





Para as ilhas do grupo Oriental, o IPMA emitiu um aviso amarelo referente a vento, agitação marítima e precipitação, que vigora entre as 03 horas de sexta-feira e as 00 horas de domingo, dia 18 de novembro.





Notícia atualizada às 09h54