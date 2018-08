Grupo Folclórico da Fajã de Baixo atua quinta-feira na cidade da Praia

As mais lidas

Esta terça-feira, o mesmo grupo atuará na rua pedonal do centro histórico da Cidade da Praia (Plateau).

O Instituto Camões apresenta o espetáculo agendado para quinta-feira como “uma oportunidade única para divulgar e dar a conhecer a componente etnográfica que envolve a dança, música e trajes de uma manifestação tradicional da Ilha de S. Miguel, do arquipélago dos Açores”.

O objetivo da presença do grupo folclórico em Cabo Verde é precisamente a concretização de várias iniciativas de intercâmbio cultural e social.

Segundo o Instituto Camões, o grupo é constituído por uma comitiva de 38 pessoas e encontra-se na Cidade da Praia a convite da associação juvenil “Black Panthers”, uma organização comunitária com sede na capital cabo-verdiana e que trabalha na área social, cultural, educativa e desportiva, em prol dos jovens e dos mais vulneráveis.

O Grupo Folclórico da Fajã de Baixo, que se encontra na cidade da Praia, Cabo Verde, numa ação de intercâmbio cultural e social, atua quinta-feira no Centro Cultural Português, naquela cidade da ilha de Santiago.

