Leia a notícia na íntegra na edição de 11 de julho do Açoriano Oriental

O grupo de sócios liderado por Licas Pimentel, António Andrade e Pedro Rodrigues não vão impugnar o ato eleitoral do Grupo Desportivo Comercial (GDC), marcado para dia 17 de julho, assim como também não vão avançar com nenhuma candidatura.

