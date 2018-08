Grupo central sob aviso amarelo devido a chuva e trovoada esta quinta-feira

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as ilhas do grupo central do arquipélago (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) vão estar sob aviso meteorológico amarelo até às 18h00 de hoje

De acordo com um comunicado da Proteção Civil açoriana, a instabilidade provocada por uma depressão em altitude centrada entre os grupos Central e Oriental poderá originar a ocorrência de precipitação pontualmente forte e podendo ser acompanhada de trovoada, particularmente na ilha Terceira.