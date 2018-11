Grupo Anjos organiza homenagem a José Anjos

No âmbito das comemorações dos seus dez anos de existência, o Grupo Anjos organiza quarta-feira, dia 21 de novembro, uma homenagem a José Anjos, no Cantinho dos Anjos, pelas 20h30, a propósito do seu 63º aniversário.

Música, poesia, o descerrar de uma placa evocativa e a apresentação de um selo comemorativo, são alguns dos momentos altos de uma noite repleta de muitas emoções e sentimentos, cuja cerimónia será muito especial para a família do homenageado mas também para muitos amigos e clientes do Cantinho dos Anjos, que, ainda nos dias de hoje, lembram, com carinho, a forma como eram recebidos naquele espaço e a sua personalidade fraternal, adianta nota de imprensa do grupo.





Refira-se que o empresário, José Anjos, nascido em novembro de 1955, faleceu em outubro de 2013 na sequência de um trágico acidente de viação, deixando assim um vazio irreparável junto da sua família, amigos, clientes e sociedade em geral.





Adianta o Grupo Anjos que quarta-feira, dia 21 de novembro, o Cantinho dos Anjos encerra, excecionalmente, entre as 16 horas e 20h15, para que a equipa ultime os últimos detalhes da cerimónia.