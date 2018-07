Greve dos técnicos de diagnóstico adia alguns exames em Ponta Delgada

As mais lidas

Aqueles profissionais já tinham realizado uma greve a 22 de junho e estão também, desde o dia 1 de julho, a cumprir greve ao trabalho prestado além do período normal de trabalho.

Já no Centro de Saúde de Ponta Delgada, localizado perto do Hospital, utentes questionados pela Lusa garantiram que a paralisação não está a provocar constrangimentos.

"As pessoas deviam ser informadas antecipadamente da eventualidade destes exames serem desmarcados", sustentou à Lusa.

“Fui à consulta, mas o eletrocardiograma que era para realizar antes, não o fiz”, referiu à agência Lusa Célia Couto, à saída do Hospital do Divino Espírito Santo, na ilha de São Miguel.

A greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica está a provocar adiamentos na realização de alguns exames no Hospital de Ponta Delgada, sobretudo a realização de eletrocardiogramas, segundo utentes.

