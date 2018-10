Greve dos enfermeiros nos Açores encerra blocos operatórios

Segundo a direção regional dos Açores do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, os blocos operatórios dos hospitais da Horta e de Ponta Delgada “estão parados relativamente a cirurgia programada. Em Angra do Heroísmo está a funcionar mas abaixo dos 50% da produção prevista.







O sindicato avança que no seguimento desta paralisação, os enfermeiros vão realizar duas concentrações, nomeadamente, na próxima quinta-feira, dia 18 de outubro, pelas 17h30, em frente ao edifício da Assembleia Legislativa, na cidade da Horta e; na sexta-feira, dia 19 de outubro, pelas 14h30, na porta principal do Hospital do Divino Espírito Santo.