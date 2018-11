Greve de trabalhadores nas Misericórdias dos Açores

Os trabalhadores reivindicam a aplicação imediata do aumento de 1% para todos, com efeitos retroativos a 1 de maio do corrente ano. Exigem ainda que se dê início ao processo negocial efetivo para fixação dos aumentos salariais e de matérias de expressão pecuniária para o ano de 2019, e se retire de imediato a oposição da União Regional das Misericórdias dos Açores (URMA) ao aviso da portaria de Extensão nº. 12/2018, de 4 de outubro.



Em comunicado, o SINTAP afirma que “não pode aceitar a falta de empenho e sensibilidade por parte da URMA sobre esta e outras matérias importantíssimas para os respetivos trabalhadores”.



Assim, reitera o SINTAP no mesmo comunicado, “apela a todos os trabalhadores das Misericórdias dos Açores a uma forte adesão à greve do próximo dia 23 de novembro, mostrando assim o seu descontentamento por tudo aquilo que está a acontecer”.