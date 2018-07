Greve de controladores aéreos cancelou 1.100 voos da Ryanair em junho

As mais lidas

O presidente executivo da Ryanair, Michael O'Leary, já tinha advertido no mês passado, que a “situação é particularmente grave durante os fins de semana", quando os controladores aéreos alemães, franceses e britânicos "utilizam como desculpa o mau tempo e eufemismos como 'restrições de capacidade’”.

A companhia apelou a “uma ação urgente por parte da Comissão Europeia e governos europeus para atenuar os efeitos das greves e faltas de pessoal da ATC no Reino Unido, Alemanha e França que perturbam os planos de viagem de milhões de consumidores europeus neste verão”.

A transportadora aérea de baixo custo Ryanair cancelou 1.100 voos em junho, quando no ano anterior esse número tinha sido de 41, devido às greves e falta de pessoal de controladores de tráfego aéreo (ATC).

