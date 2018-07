Greve da Azores Airlines desconvocada pelo Sindicato do Pessoal de Voo

As mais lidas

António Luís Gusmão Teixeira será o novo presidente do conselho de administração do Grupo SATA (Azores Airlines e Sata Air Açores) substituindo Paulo Menezes, que ocupava o cargo desde o final de 2015.

"Obviamente que continuaremos a lutar para que as situações danosas que têm acontecido reiteradamente na SATA não se repitam e sejam efetivamente reduzidas porque aquilo que queremos é uma SATA em paz, uma SATA com futuro e em crescimento como é obvio", sublinhou.

O Sindicato aguarda assim que o novo presidente do conselho de administração da Azores Airlines "seja empossado" para reunir com o mesmo "o quanto antes" porque ainda existe muita coisa por resolver.

"Aquilo que nos pareceu ontem (quarta-feira) é que de e facto esta administração já tinha muito pouco poder em mãos e, portanto, também não conseguiria resolver no imediato as questões mais graves que obviamente estão já entregues ou a ser entregues à nova administração", lembrou.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil reuniu na quarta-feira passada com a administração da companhia aérea açoriana onde já se tinha alcançado "um acordo em relação a protocolos antigos" que "resultam em melhoria de condições de trabalho dos tripulantes".

"Obviamente, é sempre o nosso último recurso, é também o recurso que traz maior visibilidade quando as partes não se entendem, portanto não está obviamente posto de parte, neste momento queremos dar um voto de confiança e esperamos que não seja necessário voltar a marcar uma posição de força", adiantou Cláudia Macedo.

"Não é um recuar, é apenas uma pausa de forma também a dar algum voto de confiança a quem vem para não entrar já com um conflito em mãos, que poderia até ser mais prejudicial para todos nós do que benéfico", disse.

A vogal da direção do SNPVAC admitiu que a decisão "não foi unânime", tendo-se registado "alguns votos contra" na assembleia-geral,que decorreu ao final da tarde de quinta-feira em Lisboa, sendo que o momento atual da empresa, "com a mudança de administração" acabou por ter algum peso na decisão.

A greve da Azores Airlines, que estava marcada a partir desta sexta-feira, foi desconvocada em assembleia-geral do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

