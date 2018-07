Grávidas em trabalho de parto na MAC transferidas por encerramento de salas, diz a Ordem dos Médicos

As mais lidas

A representante dos enfermeiros relata que todos os dias tem conhecimento de “encerramento de camas e fecho de alguns serviços”, fruto do que os profissionais têm considerado como a falta de planeamento adequado com a passagem, a 1 de julho, às 35 horas de trabalho semanais por parte de milhares de profissionais de saúde.

Alexandre Valentim Lourenço, que é também obstetra, lembra que, fechando salas e camas na Maternidade, é necessário transferir doentes “no meio de um trabalho de parto”, desviando as grávidas para outros hospitais.

O responsável considera que se está a assistir a uma “falência completa do Centro Hospitalar de Lisboa Central”, onde está integrada a Maternidade Alfredo da Costa. Na sexta-feira, demitiram-se os chefes de medicina interna e cirurgia geral daquele Centro Hospitalar devido às condições da urgência do hospital de São José.

“É a maior maternidade de Lisboa. Se fechas as camas por insuficiência, significa que tem menor dotação e tem de transferir doentes. Isso já se verifica. As outras maternidades, por atacado, ficaram cheias neste final de semana”, afirmou à agência Lusa Alexandre Valentim Lourenço.

O encerramento de salas de parto na Alfredo da Costa está já a levar à transferência de grávidas a meio de trabalho de parto para outras maternidades, avisou este sábado o presidente da secção regional do Sul da Ordem dos Médicos.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok