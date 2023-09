Governo vai prolongar IVA zero em bens alimentares até ao final do ano

“E é por isso, pela medida ter resultado, que estando a medida prevista acabar no próximo mês de outubro, amanhã o Conselho de Ministros vai aprovar a extensão da redução do IVA zero até 31 de dezembro, para continuarmos a controlar o preço dos bens alimentares fundamentais para as famílias portuguesas”, anunciou na quarta-feira António Costa, na Academia Socialista, em Évora, iniciativa que marca a rentrée socialista.

A descida de 6% para 0% num conjunto de 46 produtos alimentares considerados essenciais entrou em vigor em abril.

Já quanto ao aumento das taxas de juro no crédito à habitação, António Costa remeteu medidas para depois da reunião da próxima semana do Banco Central Europeu “para ficar mais claro o que vai acontecer”, mas garantiu que o Governo vai adotar novas medidas para apoiar as famílias ainda em setembro.

No que toca ao IRS, o líder socialista defendeu que o executivo não precisa de "inventar nada" e salientou que o Governo mantém o objetivo já traçado: "o compromisso que nós temos é nos próximos anos retirarmos mais quase outros dois mil milhões de euros de pagamento de IRS que os portugueses ainda mantêm", disse.

Numa longa intervenção que contou com casa cheia no Évora Hotel, com muitos apoiantes a assistirem de pé, o primeiro-ministro fez ainda referência à crise da habitação num outro momento do seu discurso.

O programa do Governo "Mais Habitação", que foi vetado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser reapreciado no parlamento no dia 21 de setembro.

"Sabemos bem que quem enfrenta interesses leva pancada de todos, e se procurar ser ponderado, equilibrado, ter bom senso, leva mesmo pancada daqueles que acham que fomos bons demais e daqueles que acham que não fomos demasiado bons", defendeu, acrescentando que está "há muitos anos habituado a levar pancada por ser equilibrado e moderado".

Costa argumentou que a política de habitação "não é contra ninguém" mas "a favor das novas gerações" e das famílias que vivem "situações dramáticas".

"E há algo que eu pergunto: se é justo, se é ético e se é moral, quando há tantas pessoas a quererem uma vida nova, e tantas casas a precisarem de uma nova vida, que direito há de manter as casas fechadas, sabe-se lá à espera do quê", argumentou.

À entrada para a Academia Socialista, António Costa e o ministro da Educação, João Costa, ouviram protestos de dois professores com camisolas a dizer "Amamos a Escola".