Governo vai financiar com 2,1ME projetos para energia geotérmica

Estas linhas serão operacionalizadas através do Fundo de Apoio à Inovação (FAI).

Em causa estão 300 mil euros “para avaliar o potencial de exploração dos recursos hidrotermais e geotérmicos acima dos 25 graus centígrados” e mais 100 mil euros para “elaboração de cartografia geotérmica para integração e atualização do Atlas Geotérmico Nacional”.

Já as outras linhas de financiamento, segundo o Governo, visam financiar estudos técnicos ou científicos “para o país ficar a conhecer melhor os seus recursos geotérmicos”.

O Governo aprovou três linhas de financiamento no valor total de 2,1 milhões de euros para a energia geotérmica, com o objetivo de aumentar o uso desta energia renovável, divulgou a secretaria de Estado da Energia em comunicado.

