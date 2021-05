Governo Regional satisfeito com inclusão dos Açores na “lista verde” britânica

“O Governo dos Açores reage com satisfação à decisão do Reino Unido em integrar a região, a partir do dia 17 deste mês, na lista verde para viagens internacionais, reconhecimento da evolução do combate à covid-19 no arquipélago”, lê-se num nota de imprensa.

O executivo açoriano, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, considera que a decisão é uma “boa notícia para os fluxos turísticos” e para os “diversos setores económicos” da região, como a "hotelaria, a restauração ou as atividades de lazer".

“A decisão britânica, que foi comunicada ao presidente do Governo [Regional], José Manuel Bolieiro, pelo embaixador do Reino Unido em Portugal, Christopher Sainty, atesta o esforço dos Açores na contenção da pandemia de covid-19 e os bons resultados obtidos”, é ainda referido no comunicado.

O Governo Regional realça também que a exigência de quarentena aos passageiros que chegarem ao Reino Unido oriundos dos Açores “será agora eliminada”.

Portugal vai estar na “lista verde” de países considerados seguros para viajar e isentos de quarentena na chegada a Inglaterra a partir de 17 de maio, anunciou hoje o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps.

Portugal é uma das exceções dentro da Europa, juntamente com Israel e Gibraltar, enquanto a maioria vai ficar na lista “amarela”, sujeita a restrições mais apertadas, como Espanha, França e Grécia.

A proibição de viagens para o estrangeiro vai ser levantada em 17 de maio, confirmou Shapps, a próxima etapa do plano de desconfinamento em curso.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou hoje "boa notícia" o fim das restrições impostas pela Inglaterra às viagens para Portugal, no que constitui um "reconhecimento do esforço feito pelos portugueses".

Os Açores contam, atualmente, com 183 casos ativos de covid-19, sendo 173 em São Miguel, sete nas Flores, dois em Santa Maria e um na Terceira.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.999 casos de covid-19 nos Açores. Recuperaram da doença 4.663 pessoas e morreram 31.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.258.595 mortos no mundo, resultantes de mais de 155,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.988 pessoas dos 838.475 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.