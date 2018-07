Governo Regional reforça capital social da SATA Air Açores em 27 milhões de euros

Segundo nota do Gacs, o reforço do capital social mantém o exclusivo do capital social da SATA Air Açores pela Região Autónoma dos Açores.

Esta decisão visa fortalecer a situação líquida da empresa e proporcionar-lhe uma maior robustez económica e financeira, possibilitando o regular cumprimento do seu objeto social de transporte aéreo interilhas.

O aumento do capital social da SATA Air Açores inclui-se na ampla reestruturação do setor público empresarial da Região que tem vindo a ser delineada pelos Governo dos Açores, que incide no reforço da solidez económica e financeira das empresas detidas pela Região.