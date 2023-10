Governo Regional promove debate sobre a Lei de Bases do Desporto

Desta forma, e para que sejam recolhidos contributos que possam vir a ser contemplados na revisão da lei, a Secretaria Regional da Saúde e Desporto, através da Direção Regional do Desporto, vai promover uma sessão integrada no processo da audição pública para a revisão da LBAFD, revelou o Governo açoriano em nota de imprensa.

Esta iniciativa vai decorrer amanhã, dia 11, pelas 18h30, em formato ‘online’ (plataforma MS Teams), de forma a congregar um maior número de participantes devido à dispersão do público estratégico, necessário para esta discussão, pelas nove ilhas do arquipélago.

De acordo com o executivo açoriano, “esta será a melhor forma de gerar maior alcance e incluir todos os interessados para que possam assistir, dar o seu contributo e debater a temática”.



A sessão vai ter como moderador o diretor regional do Desporto, Luís Carlos Couto, e vai contar com a participação de dois oradores convidados: Arnaldo Ourique (Técnico Superior da Direção Regional do Desporto) e Eduardo Monteiro (antigo diretor regional da Direção Regional de Educação Física e Desportos de 1982 a 1989).

Este debate surge a propósito de um processo de auscultação formal relativo à eventual revisão da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, um diploma que se encontra em vigor há 16 anos.



O processo de auscultação e recolha de contributos para a sua revisão foi iniciado pelo Governo da República Portuguesa, no passado dia 14 de setembro.

Todos os interessados em participar e contribuir para a discussão das ideias sobre esta matéria devem proceder à sua inscrição acedendo ao seguinte endereço eletrónico: https://forms.office.com/e/ 17NQii11UX.