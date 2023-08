Governo Regional concede 100 mil euros de apoios

No âmbito do apoio à organização de reuniões científicas, a Direção Regional da Ciência e Tecnologia disponibilizou, para 2023, uma verba de 80.000 euros para a realização de duas edições do concurso destinado ao financiamento de eventos como congressos, seminários, simpósios, conferências, ‘workshops’ e colóquios, direcionadas para a comunidade científica, a realizar nos Açores.

Segundo uma nota de imprensa, no financiamento para a publicação de edições científicas, foi aberta uma medida com o intuito de promover a divulgação de resultados de investigação científica regional, ao nível nacional e internacional, bem como a divulgação alargada do conhecimento junto dos cidadãos.

Ao abrigo desta medida, foram apoiados, até à data, 12 projetos num valor superior a 20.000 euros, sendo que o período para apresentação de candidaturas à edição de 2023 decorre até 31 de outubro, estando previsto um montante de 30.000 euros para apoios máximos de 2.000 por projeto.