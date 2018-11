As mais lidas

O projeto do novo parque de estacionamento para a Caldeira Velha é outro destaque do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para o Desporto e para uma reportagem com o futebol feminino, que resiste na Lagoa.

O projeto-piloto do Governo, que deverá arrancar em 2019, de construção de habitações em Ponta Delgada destinadas ao arrendamento de longa duração e para combater a especulação, está em destaque no Açoriano Oriental de segunda-feira, 19 de novembro de 2018.

