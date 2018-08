"Governo prepara Plano de Ação para a Lagoa do Fogo" é a manchete do Açoriano Oriental

A criação pelo Governo de um grupo de trabalho para apresentar medidas que deverão regular o acesso à lagoa e conservar a qualidade da água está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 16 de agosto de 2018.

O destaque fotográfico do jornal vai para a procissão de Nossa Senhora dos Anjos, na vila de Água de Pau, com o título "Milhares de pessoas de 'coração aberto' para Nossa Senhora".



"Museu do Canadá pode fazer parceria com Arquipélago" e "Operário começa época ainda à espera de reforços" são outros destaques do jornal.