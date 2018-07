"Governo pede ao Ministério Público para investigar Santa Casa"

Executivo regional vai solicitar investigação sobre suspeitas de maus tratos na Misericórdia de Ponta Delgada e MP ainda não constituiu arguidos, escreve o jornal



"Cordeiro defende fim da proibição de partidos regionais", "Detido suspeito de furtar 250 mil euros em ouro", "Pousada da Juventude da Lagoa recebe escola profissional" e "Icelandair apresenta proposta para adquirir 49% da SATA Internacional" são outros destaques desta Primeira Página.



No desporto, as chamadas são: "Operário joga no Pico na 1.ª ronda do ‘Regional’" e "Santa Clara estreia-se hoje na Vila das Aves".