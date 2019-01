Governo nomeia Rui Soares Ribeiro para liderar Autoridade de Segurança Rodoviária

As mais lidas

Doutorado em Ciências - Física da Radiação, pela Universidade de Coimbra, Rui Soares Ribeiro é professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e tem uma carreira de investigação ligada a instituições como o Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica, o Instituto de Engenharia e Gestão Industrial, ou a European Organization for Nuclear Research, de Genebra, na Suíça.

Neste cargo encontrava-se, desde 2013, Jorge Jacob, que tinha sido nomeado por Miguel Macedo, ministro da Administração Interna do Governo liderado pelo social-democrata Pedro Passos Coelho.

Em comunicado, o MAI indica que Rui Soares Ribeiro iniciará funções na segunda-feira, de acordo com o despacho de nomeação do secretário de Estado da Proteção Civil.

O Governo nomeou o investigador e professor universitário Rui Paulo Soares Ribeiro como presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, sucedendo a Jorge Jacob, no cargo desde 2013, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

