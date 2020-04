Governo garante pagamento da Palavra Açores aos clubes

Em tempos de incerteza, uma garantia: o Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, vai manter os contratos-programa dedicado à promoção externa dos Açores com os 13 clubes e entidades desportivas. Uma boa nova para o desporto açoriano, que ainda navega o mar de dúvidas trazido pela pandemia de Covid-19.

Em declarações ao Açoriano Oriental, a Secretária Regional assume que no caso particular dos três clubes que competem no Campeonato de Portugal - nomeadamente, Praiense, Sporting Ideal e Fontinhas - cuja competição foi dada por cancelada pela Federação Portuguesa de Futebol na passada quarta-feira, os contratos em vigor serão cumpridos.





