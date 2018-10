Governo exclui propostas apresentadas para construção de navio de passageiros

O diretor regional dos Transportes, Luís Filipe Melo, acaba de anunciar que as três propostas apresentadas ao concurso para a conceção/construção de navio com capacidade para 650 passageiros e 150 viaturas, foram excluídas.

O Governo Regional pretende lançar, em breve, novo concurso, mantendo as peças do procedimento com alguns ajustamentos apenas, com o objetivo de poder assinar contrato em julho/agosto do próximo ano.

Recorde-se de que tinham apresentado propostas as seguintes empresas: a Astilleros Armon, S.A. com um preço de 47,5 milhões de euros; a Hijos de J. Barreras com um preço de 59 milhões de euros; e a Amedeo Resources PLC e Taizhou Kouan Shipbuilding CO Ltd, em agrupamento, com um preço de 43,5 milhões de euros.