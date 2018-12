"Governo esquece acordos ‘interline’ que beneficiariam todas as ilhas"

“O Governo Regional garantiu, há mais de um ano, que a SATA Air Açores estava a negociar com a Delta Airlines o estabelecimento de acordos ‘interline’. Nada foi feito. O Governo Regional esquece assim todas as outras ilhas, nomeadamente a Terceira, inteiramente prejudicada com esta situação”, afirma António Ventura, presidente da comissão política de ilha do partido, em comunicado.





Segundo o dirigente social-democrata, a ilha Terceira “não está a beneficiar, como foi anunciado e publicitado pelo Governo Regional, das medidas de mitigação para o impacto económico provocado pela diminuição do efetivo militar norte-americano na Base das Lajes”.





António Ventura diz ainda que o Governo “tinha a obrigação de negociar a favor da Terceira, mas apenas mostrou uma incompetência propositada” em todo o processo, “que já dura há longos meses”, refere.





O presidente do PSD/Terceira adianta, no mesmo comunicado que cabe ao executivo de Vasco Cordeiro “encontrar soluções que possam incluir as outras ilhas, de modo a que também beneficiem da vida da Delta Airlines para a Região”.





António Ventura diz ainda que o Governo Regional se “esqueceu propositadamente da coesão territorial, a favor dos votos. É uma posição meramente calculista e eleitoralista”.