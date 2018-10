Governo envia ao Parlamento relatórios do inquérito sobre evacuações aéreas e da auditoria externa à Portos dos Açores

Em nota publicada no Gacs, é recordado que Vasco Cordeiro determinou a abertura deste inquérito urgente no seguimento do conhecimento da situação relativa à evacuação médica de um doente da ilha de São Jorge e de um doente da ilha Graciosa, considerando, sem margem para qualquer dúvida, “imperativo e imprescindível o apuramento detalhado e exaustivo de todas as circunstâncias que rodearam esta situação”.







O Governo enviou também ao Parlamento o relatório da auditoria externa realizada à Portos dos Açores, S.A. no âmbito da Resolução aprovada em Conselho do Governo, que determinou a realização, este ano, de auditorias a entidades públicas e privadas, no sentido de garantir, para além da correta utilização e afetação de recursos públicos, que a “atuação das entidades em causa se pauta, em geral, pela legalidade e, de forma especial, em conformidade com os termos estabelecidos nos diversos mecanismos de colaboração acordados”, diz o executivo.





Esta auditoria ficou a cargo da Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., e foi realizada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA).