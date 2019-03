Governo dos Açores entrega seis viaturas todo-o-terreno à PSP

“É nosso entendimento que as forças de segurança pública devem ser apoiadas, tendo em consideração o imprescindível serviço público que prosseguem e que, naturalmente, se repercute ao nível da segurança da população açoriana”, frisou Ana Cunha, secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, na cerimónia de entrega das viaturas.







Citada em nota do executivo, a secretária regional disse ainda que a entrega das viaturas “está englobada num montante de mais de 1,5 milhões de euros de apoios já atribuídos à PSP, através do Fundo Regional dos Transportes Terrestres, e que visam contribuir para a melhoria da eficácia e eficiência do trabalho” desenvolvido por esta força de segurança.







Os apoios, acrescentou Ana Cunha, “destinam-se não só à aquisição de viaturas e equipamentos diversos, como também à execução de obras de beneficiação e recuperação de infraestruturas, de que são exemplo as recuperações de instalações policiais nos concelhos de São Roque do Pico, Velas, Madalena, Praia da Vitória, Ponta Delgada e Nordeste, num investimento que ronda os 300 mil euros”.







Ana Cunha referiu ainda que, no âmbito dos equipamentos, “o apoio concedido, de mais de 87 mil euros, destina-se à aquisição de equipamento informático para equipas velocipédicas e equipas de intervenção rápida, para fiscalização de trânsito e também equipamento operacional”.